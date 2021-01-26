محمد عنبه لـ النواب: أعدكم بالنظر فى أسعار تذاكر الطيران الداخلية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عنبه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه لكى تنجح المبادرة "شتى فى مصر" كان يجب أن يكون هناك خفض فى تكلفة الإقامة بالفنادق، مضيفا: "لا أضحك عليكم لم تحقق فى ضوء ما استعرضته المرجو منها".
وتابع وزير الطيران المدنى، فى حديثه تعقيبا على أعضاء مجلس النواب المطالبين بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية: "أعدكم بنظرة أخرى إليها".
وكان وزير الطيران المدنى، استهل كلمته بشكر أعضاء مجلس النواب على كلماتهم بقوله: "من قلبى بشكركم على النقد البناء، لا سيما وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية هما جناحى دفع الدولة للأمام".
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