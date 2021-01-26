انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ورياح وتقلبات بالطقس.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، ووفق التقرير، فإن هناك حالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس اليوم الأربعاء، وسوف تشهد البلاد تقلبات جوية لمدة 72 ساعة متتالية بدايةً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادمة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

كما تأتي أماكن تاقط الأمطار عن يوم الأربعاء 27 يناير 2021 وفق ما يلي.

أمطار ببعض المناطق من الوجه البحري وبنسبة 40% على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد.

أمطار على السواحل الشمالية، الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورشيد والسلوم

ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر على البحرين البحر والمتوسط.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 فقد جاءت وفق ما يلي:

حالة الطقس الأربعاء مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح.

طقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة.

طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ونشاط الرياح.

طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع اعتدال حركة الرياح.

الرطوبة النسبية جاءت كما يلي:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 65 25 السواحل الشمالية 80 25 شمال الصعيد 55 20 جنوب الصعيد 40 20

حالة البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

حالة البحر ارتفاع الأمواج حركة الرياح البحر المتوسط مضطرب من 2.5 إلى 3 متر البحر الأحمر خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر

بيان بدرجات الحرارة

المدينة درجة الحرارة الكبرى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 11 الإسكندرية 20 11 طنطا 22 10 مطروح 18 10 السويس 22 10 المنيا 22 5 الأقصر 26 7

وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسفل الخبر.

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