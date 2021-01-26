نشرة أخبار دوت الخليج تستعرض أبرز الملفات والقضايا البرلمانية.. اليوم

استقبل مجلس النواب المصرى، وزيرى الخارجية، السفير سامح شكرى، ووزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، حيث قدموا أبرز مجهودات الوازرتين خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بجهود الدولة المصرية فى الشأن الخارجى، وتناولت نشرة أخبار دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أبرز الأحداث والمناقشات التى تناولها البرلمان، وإليكم التفاصيل:

وزير الخارجية يسلط الضوء على قضايا هامة

تطرق حديث وزير الخارجية سامح شكرى إلى عددًا من القضايا المحورية المهمة، المتعلقة بالشأن الخارجى، خاصة المشترك فى المحيط العربى والإفريقى، وأكد شكرى خلال حديثه على أن مصر تدير السياسة الخارجية فى إطار متوازن، ولكنها أيضًا لا تقبل التدخل بأى شكل فى شؤونها الداخلية، فى إشارة إلى ادعاءات البعض بشأن حقوق الإنسان.

نشرة أخبار دوت الخليج تسلط الضوء على حديث وزير الخارجية

كما تطرق وزير الخارجية أيضًا للحديث عن ملف سد النهضة، حيث أكد أن إثيوبيا دولة شقيقة، لكنها تمارس تعنتًا واضحًا وهو ما يعرقل سير المفاوضات دائمًا، مؤكدًا على أن مصر ستحافظ على حقوقها فى المياه، وفقًا للقانون الدولى.

من جانبه، علق زعيم الأغلبية، أشرف رشاد على الادعاءات الباطلة التى يروج إليها البعض بشأن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر لن تقبل التدخل فى شؤونها، أو تشوية سمعتها باسم حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى اتفق بشأنه أعضاء المجلس، وطالب رشاد زعيم الأغلبية، الكونجرس، بالأهتمام بشؤونهم التى تعاني كثيرًا الآن.

اجتماع لجنة حقوق الإنسان

كما تناولت نشرة أخبار دوت الخليج أيضًا، اجتماع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والذى بحثت سبل التصدي للادعاءات الباطلة التى توجهها منظمات ممولة ومشبوهة بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

هذا وتناولت نشرة أخبار دوت الخليج أيضًا، تعهد وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة، بمواصلة خفض التذاكر الداخلية وذلك تشجيعًا ودعمًا للسياحة الداخلية فى مصر.