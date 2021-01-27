الحرية المصرى : نرفض أى تدخل خارجى فى شؤون مصر 

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأحداث الأمريكية التى واجهتها أمريكا تؤكد أنهم يجب عليهم الاهتمام بالانتهاكات الداخلية، وحل مشاكلهم أولًا التى لديهم قبل أن يتدخلو فى ملفات لدول أخرى وبالأخص ملف حقوق الإنسان، فنحن منذ ثورة 30 يونيو بدأنا السير على خطى مستقيمة ومتوازنة فى البناء والتنمية المستدامة.

ووجهت نرمين رسالة إلى كل من يتصور أن الدولة المصرية من السهل أن تتهاون فى حق مواطنيها، قائلة إنه لا يعرف شىء عن الدولة المصرية فالرئيس السيسى لن يفرط فى حق أى مصرى حتى لو كان طفلا صغيرا.