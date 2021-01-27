نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي: خالد الغندور يعلق على هدف الأهلي في بيراميدز ويهاجم مدحت شلبي.. شاهد نبيل الحلفاوي.. الأهلي يستحق ضربة جزاء أمام بيراميدز وهدف بواليا صحيح ابنة محمد رمضان تصدم متابعيها بردها على إمكانية دخولها الوسط الفني.. شاهد يحتاج إلى الدعاء .. تعليق موسيمانى على أداء والتر بواليا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: خالد الغندور يعلق على هدف الأهلي في بيراميدز ويهاجم مدحت شلبي.. ونبيل الحلفاوى: الأهلي يستحق ضربة جزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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