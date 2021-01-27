سفير مصر في أوتاوا يلتقي سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في أوتاوا ، اليوم عبر الفيديو كونفرانس "جاكلين أونيل" سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمقرر عقده بصورة افتراضية خلال الفترة من 1-5 مارس القادم.

وتضمن اللقاء بحث نتائج مشاركة السفيرة الكندية في اجتماع المجلس الاستشاري الدولي لمنتدى أسوان الذى استضافته وزارة الخارجية اليوم والاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية لمنتدى أسوان.

وفى تصريح للسفير أبو زيد، أعرب عن تطلعه لمشاركة كندية رفيعة المستوى في فعاليات النسخة الثانية للمنتدى هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجي للمنتدى، وتطابق أولويات وأهداف المنتدى مع أولويات السياسة الخارجية الكندية الداعمة لبرامج حفظ وبناء السلام في أفريقيا، وتمكين المرأة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير المصرى، بأن اللقاء تناول مستقبل التعاون بين كندا ومصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن، بالإضافة إلى التعاون في إطار لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.