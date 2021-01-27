نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم: بشرى سارّة لتكويد الصحف الجديدة الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اللجنة المُشكلة لنظر تكويد الصحف الجديدة، أرسلت خطابًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإفادتها بالوضع القانوني لـ10 صحف طلبت التكويد من النقابة، والتأكد من هيكلها التحريري، وانتظام الصدور، وتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحة التراخيص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أفاد أنه سيسلم النقابة الخطاب الخاص بالاستفسارات يوم الأحد المقبل، وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعًا عقب وصول تقرير المجلس، وذلك لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أنه من المقترح أن يتخذ المجلس قرارًا بشأن التكويد بالتمرير دون عقد اجتماع، أو عرض تقرير اللجنة عليه في اجتماعه المقبل يوم 10 فبراير.

وتابع: "حتى لو تم اتخاذ قرار بشأن التكويد في اجتماع المجلس المقبل يوم 10 فبراير، سيكون أمام الزملاء الجدد بعض الوقت لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بلجنة القيد لجدول تحت التمرين المقبلة، والمقرر أن تبدأ في استلام أوراق الزملاء وخطابات ترشيحهم نهاية يناير الجاري".

وأكد وكيل أول النقابة، أن الصحيفة التي استوفت كافة الشروط، وكانت إجراءاتها سليمة، سيتم الموافقة عليها دون شك، ويستطيع الزملاء الصحفيين العاملين بها أن يقدموا أوراق التحاقهم بلجنة القيد لجدول تحت التمرين المقبلة.