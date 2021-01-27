بصور‌ ‌من‌ ‌الطفولة..‌ ‌ليلى‌ ‌علوي‌ ‌تستعيد‌ ‌ذكرياتها‌ ‌مع‌ ‌أبنها‌ ‌خالد‌ ‌

شاركت‌ ‌الفنانة‌ ‌ليلى‌ ‌علوي‌ ‌جمهورها‌ ‌بصور‌ ‌لها‌ ‌تجمعها‌ ‌مع‌ ‌أبنها‌ ‌"بالتبني" خالد‌، ‌من‌ ‌أيام‌ ‌طفولته‌ ‌حتى‌ ‌الشباب،‌ ‌مؤكدهة أنها لا تستطيع التعبير عما تشعر به اتجاهه فالكلام يقف عائق أمام مشاعرها، مؤكدة ‌أنه اقرب إنسان لها بالدنيا.

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ليلى علوي تنشر صورها مع ابنها خالد من الطفولة

وعبرت علوي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من "إنستجرام"، و"تويتر"، أن الأبناء عندما تكبر تتطور علاقتهم مع أمهاتهم لتجمع بين الأمومة والصداقة.

وعلقت على الصور قائلة:"أكتر‌ ‌لحظة‌ ‌بلاقي‌ ‌نفسي‌ ‌مش‌ ‌عارفة‌ ‌اتكلم‌ ‌أو‌ ‌أعبر‌ ‌عن‌ ‌اللي‌ ‌حاسة‌ ‌بيه‌ ‌هي‌ ‌اللحظة‌ ‌اللي‌ ‌بتكلم‌ ‌فيها‌ ‌عنك‌..عن‌ ‌ابني‌ ‌وسندي‌ ‌وضهري‌ ‌في‌ ‌الدنيا".

ليلى علوي عن علاقتها بإبنها: خالد صاحبي وأخويا

وتابعت: "‌بيتهيألي‌ ‌كل‌ ‌أم‌ ‌بتحس‌ ‌كده‌ ‌ناحية‌ ‌أولادها،‌ ‌وبالذات‌ ‌لما‌ ‌يبدأوا‌ ‌يكبروا‌، ومسئوليتهم‌ ‌تتحول‌ ‌لصداقة‌ ‌وصحوبية،‌ ‌وأوقات‌ ‌حلوة‌ ‌بنتشاركها‌ ‌زي‌ ‌الصحاب..‌ ‌خالد‌ ‌صاحبي‌ ‌وأخويا‌ ، وابني‌ ‌وأقرب‌ ‌إنسان‌ ‌ليا‌ ‌في‌ ‌الدنيا‌".

وعبرت علوي عن مشاعرها الجياشة اتجاه ابنها خالد التي لا تستطيع أن تترجمها لكلام يكتب، داعية الله عز وجل أن يرزقه النجاح في حياته والسعادة والصحة، وقالت:"حبي‌ ‌ليك‌ ‌أكبر‌ ‌بكتير‌ ‌من‌ ‌كل‌ ‌اللي‌ ‌ممكن‌ ‌يتكتب،‌ ‌بدعيلك‌ ‌بالنجاح‌، والسعادة‌ ‌والرضا‌ ‌والصحة‌، ‌وإن‌ ‌ربنا‌ ‌يديلك‌ ‌كل‌ ‌اللي‌ ‌بتحلم‌ ‌بيه‌ ‌واكتر".

ليلى علوي وابنها خالد يلعبون مع أبلة فاهيتا

يشار أن خالد نجل الفنانة ليلى علوي، شاركها أحد فقرات برنامج "لايف من الدوبلكس"، مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" منذ أشهر قليلة، وخلال اللقاء كشف خالد بعض جوانب شخصية والدته والتي كان لها الفضل في نجاحه دراسيًا.

أخر أعمال ليلى علوي السينمائية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي شارك في بطولته كلا من :"منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وغيرهم من الفنانين، والفيلم وهو من إخراج يسري نصر الله.