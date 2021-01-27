صور .. الأوقاف توقع 17 بروتوكولا مع الجامعات لرفع كفاءة الأئمة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إنه تم توقيع بروتوكولات التعاون مع "جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بنى سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادى الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادى – جامعة مطروح".

وأشارت إلى أنه تم البدء الفعلى فى تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هى "جامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج".

وأكدت لأوقاف أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها فى الحقل الدعوى والإدارى.