نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الصحفيين': صرف معاش النقابة كاملًا للزملاء المتوفين بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه الذي انعقد أمس، على صرف معاش النقابة كاملًا للزملاء الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد، واستثناء الزميل الراحل مدحت إمام، وحصوله على معاش النقابة وهو توفى بأمراض أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة وافق على تأجيل انتخابات الشُعب والروابط مؤقتًا، على أن يتم البت في أمرها في وقت لاحق، وذلك بسبب كورونا.

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، في اجتماعه أمس الثلاثاء، عل عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها، بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021 .

وناقش المجلس في اجتماعه الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021، بشأن "طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 5 مارس 2021) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".

وقال المطلس في بيان سابق له، إنه استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة، "عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم".

وقرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة، حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.