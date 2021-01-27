انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: تقلبات جوية خلال ال 72 ساعة المقبلة مصحوبة بانخفاض ملحوظ درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً أعلنت فيه عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية في الفترة من اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 ولمدة ثلاثة أيام، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد تقلبات جوية خلال ال72 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع سقوط أمطار على عدد من مناطق الجمهورية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسوف نتناول في هذا التقرير البيان الهام الصادر من هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021.

حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 27 يناير 2021 وحتى الجمعة 29 يناير 2021:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس من يوم الأربعاء 27 يناير 2021 ولمدة ثلاثة أيام هو حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق وهطول أمطار على عدد من محافظات الجمهورية ويمكن معرفة حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال تلك الفترة من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة في الفترة من الأربعاء وحتى السبت 30 يناير 2021:-

* الأربعاء 27 يناير 2021:- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على عدد من مناطق الجمهورية وهي (البحيرة ، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد) وذلك على فترات متقطعة، تكون متوسطة على مناطق (السلوم ، مطروح، الاسكندرية، رشيد، بلطيم)، ورياح نشطة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع حدوث اضطراب في حركة البحر المتوسط بسبب ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

مع يوم الخميس سيكون هناك ملحوظ في درجات على الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية وفرصة لسقوط الأمطار في أغلب المحافظات وذلك وفق البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-