صور .. بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة مطروح لتدريب الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - وقع الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، مساء أمس الثلاثااء، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف مطروح، وجامعة مطروح، بشأن تدريب الأئمة والواعظات.





يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، أن البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات : "اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية"، لافتا إلى أنه يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة مطروح مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى كل مجال وتخصص من المجالات التى اشتمل عليها البروتوكول.