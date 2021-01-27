فيديو .. كيف استطاعت حياة كريمة توحيد جهود الجمعيات الخيرية لخدمة الغلابة؟

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور عبد الرحيم محمود عضو مؤسسة "حياة كريمة" بالأقصر، عن انبهاره بكل المجهودات التى بُذِلَت من قِبَل القائمين على مبادرة حياة كريمة بعد المرور على إحدى القرى بالمحافظة.





وخلال حلقة حوارية بثتها قناة "إكسترا نيوز"، قال عوض على زكى، مدير مؤسسة "صناع الخير" بالأقصر، إنه قبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" فى 2 يناير 2019، كانت كل مؤسسة أو جمعية خيرية تعمل بشكل منفرد، فكان كل منها تعمل فى منطقة واحدة دون الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب فى حصول بعض القرى على كل الخدمات وحرمان بعضها من الخدمات بشكل كامل.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" جمعت كل الجمعيات والمؤسسات تحت مظلتها ونظمت الجهود لضمان حصول كل المناطق على الخدمات المقدمة، موضحًا أنه صار هناك تناغم بين المبادرة من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى، ما أدى إلى سرعة فى اتخاذ قرارات مدروسة وبشكل أسرع.

من جانبه، قال المهندس محمود محمد صادق، منسق عام بمؤسسة "حياة كريمة" بالأقصر، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حدد القرى الأولى بالحصول على الخدمات، لكونها أكثر احتياجًا، بناءً على دراسات وتقارير، لافتًا إلى أن المؤسسة تستهدف رفع مستوى وجودة الخدمات فى هذه المناطق.

ومن جانبه، أكد عمر عبد الرحيم منسق "صناع الخير" بالأقصر، أن المبادرة أنهت العلاقة اللحظية بين المؤسسات الخيرية وبين الحالات الأكثر احتياجًا والتى تمثلت فى الاكتفاء بتوزيع كراتين بها سلع غذائية على الأشخاص أو الأسر، موضحًا أنه تحت مظلة "حياة كريمة"، يتم تبنى الحالة والقرية حتى الانتهاء من تنفيذ المشروعات كافة داخلة القرية، بعد إجراء مسح شامل لمعرفة احتياجاتها الأساسية وعدد سكانها وما إلى ذلك من البيانات.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة نهال مصطفى، عضو مؤسسة "حياة كريمة" بالأقصر، أن الأولوية فى الإنفاق تكون لتقديم الخدمات بدلا من توزيع الكراتين، إذ إن ذلك يمثل إفادة مستمرة لأهالى المنطقة التى يُجرى العمل بها.