بالرغم من تفشي كورونا بها..صحيفة بريطانيا ترشح مصر كوجهة سياحية يجب زيارتها

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنها ترشح مصر كوجهة سياحية مثالية لكل من يرغب في السفر في ظل الوقت العصيب الذي يمر به العالم، والقيود القاسية التي تخضع لها المملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.

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كاتب بريطاني يؤكد السفر إلى مصر في الوقت الحالي فرصة لن تعوض

وأوضح ماثيو موريس، كاتب التقرير الصحفي، أن مصر من الدول التى أبلغت عن تراجع مستويات كورونا، قائلًا:"عند زيارة مصر تجد الترحيب دافئًا والإجراءات مهذبة وخالية من المتاعب مع الحد الأدنى من الانتظار في طابور الدخول".

وتابع:"الأهم من ذلك، كما اكتشفت عند السفر إلى هناك في أواخر العام الماضي، أنها توفر لك أيضًا فرصة نادرة ربما تحدث مرة واحدة في كل قرن، حيث بإمكانك رؤية واحدة من أكثر دول العالم غموضًا دون وجود زحام من قبل السياح، لترى الكنوز المعروفة باكتظاظ مواقعها الشهيرة لعقود".

صحفي بريطاني: تراجع أسعار فنادق الخمس نجوم في مصر

وأكد الكاتب البريطاني، أن زوار مصر، يستطيعوا الحصول على تجربة فريدة بزيارتهم للاهرامات فى ظل عدم الزحام، لافتا أن تراجع أسعار الفنادق من فئة لـ5 نجوم، ومنها التاريخى القديم والذى يقدم بدوره فرصة للاستمتاع، يعد فرصة كبيرة للسياح، مضيفًا أنه يمكن العثور على بعض من أجمل الفنادق التاريخية في العالم في مصر، وهي الآن بأسعار مخفضة.

السفر إلى مصر بمقابل 700 جنيه استرليني

واستطرد قائلًا:" هناك سبب أخر يجعل مصر وجهة مناسبة في الوقت الحالي، وهي أن كلا من الخطوط الجوية البريطانية ومصر للطيران تسير رحلات مباشرة من لندن إلى القاهرة ويمكن العثور على رحلات درجة رجال الأعمال مقابل 700 جنيه إسترليني".

واستكمل:"أن تسجيل الوصول والمرور عبر الأمن في كل من مطار هيثرو ومطار القاهرة أمرًا سهلًا، على الرغم من إغلاق معظم الصالات، والمدة من نزول الطائرة في القاهرة إلى الوقوف خارج صالة المطار استغرقت 20 دقيقة، والتي تشمل الهجرة، وفحص نتائج اختبار كوفيد 19، وشراء التأشيرة واستلام الأمتعة والتسجيل".

كاتب بريطاني يكشف أبرز الأماكن السياحية بمصر

وقال الكاتب، إن هناك الكثير من المقاصد التى يمكن زيارتها والاستمتاع بها مثل الأهرامات ووادي الملوك والكرنك وأبو سمبل وبقية المواقع المشهورة عالميًا.

أما عن الشواطئ فى مصر، فلفت أن الوقت المناسب لزيارتها يبدأ من شهر فبراير إلى شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن هناك عدد من المدن والمنتجعات المعروفة سواء على البحر المتوسط ​​أو البحر الأحمر، بجانب السواحل جنوب الغردقة، موضحًا أن المياه ستكون صافية ودافئة والفنادق ذات قيمة رائعة مع الكثير من وسائل الراحة فضلًا عن الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وقواعد فيروس كورونا.