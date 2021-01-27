البابا تواضروس يهنئ أسقف ببا بإنشاء كنيسة الفشن الجديدة

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا، والفشن، بالمقر البابوى بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا، والفشن، بالمقر البابوى بالقاهرة. وخلال اللقاء تمت مناقشة بعض الأمور الإدارية والرعوية، كما بارك البابا تواضروس للأنبا إسطفانوس على إنشاء كنيسة مدينة الفشن الجديدة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى.

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