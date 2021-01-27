فيديو .. تاج الدين: منحنى إصابات كورونا انخفض.. والخوف من تلقى اللقاح متوقع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه خلال الأسبوعين الماضيين تناقصت إصابات فيروس كورونا ومنحنى الإصابات بدأ فى الانخفاض، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالفيروس والتى كانت تستدعى دخول المستشفيات أصبحت أقل.





أضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية أن القلق من تلقى تطعيمات كورونا لدى المواطنين شىء متوقع، بسبب تخوف المواطنين من أخذها لأنها بمثابة تجربة جديدة، وأى شيء جديد يكون مصدراً للخوف والقلق. وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن المواطنين يمكنهم الحصول على لقاح كورونا بعد أن ننتهى من تطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص الأكبر سناً، "لأننا نعمل بالتدريج وبعدها ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن مواقع التسجيل للحصول على اللقاح أمام المواطنين".

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