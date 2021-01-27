تليجراف البريطانية : مصر حاليا أفضل وجهة سياحية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن هناك أسباباً تدعو للتفاؤل للراغبين فى السفر، رغم القيود القاسية المفروضة فى بريطانيا لمواجهة انتشار وباء كورونا، حيث اقترح كاتب التقرير على الراغبين فى السفر للخارج، بالتوجه إلى مصر، خصوصا وأنها من الدول التى أبلغت عن تراجع حصيلة إصابات كورونا، وتتمتع بإجراءات غير معقدة بشأن الدخول.

وأشار كاتب التقرير إلى أنه خلال زيارته السابقة إلى مصر، أواخر العام الماضى 2020، حصل على فرصة نادرة لزيارة الآثار والمعالم المصرية الشهيرة دون زحام شديد كالعادة، مسلطا الضوء على تراجع أسعار الفنادق الفاخرة فى مصر، فضلاً عن تمكنه من دخول الأهرامات وهى شبه خالية بعيدًا عن الزحام.