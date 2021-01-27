طقس الأربعاء .. الجو مائل للدفء وأمطار على عدة مناطق .. القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.. بينما يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة.





فيما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، توقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، فيما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة على "البحيرة - كفر الشيخ - دمياط – بورسعيد" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد – بلطيم"، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الارض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وعن حالة البحرالمتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

الإسكندرية 20 11

شبين الكوم 22 10

وادى النطرون 22 10

طنطا 22 10

دمنهور 21 11

بلطيم 22 11

مطروح 18 10

السلوم 16 10

سيوة 19 06

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 22 10

الاسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 18 02

الطور 23 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 22 07

بنى سويف 22 07

المنيا 22 05

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 23 06

الأقصر 26 07

أسوان 26 08

إدفو 26 08

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 24 03

حلايب 25 16

شلاتين 27 15