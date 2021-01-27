حدث ليلاً | 643 حالة إيجابية جديدة.. كشف موعد تطعيم المصريين.. «الصحفيين» تخاطب وزيرة الصحة.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.. قرّر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، الثلاثاء، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021؛ لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء.. ردَّ الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، على سؤال: "هل هناك دراسة لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك".. صرح الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر..

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدًا، تطمئن فيه جمهورها على حالتها الصحية من خلال خاصية استوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ..

أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا"..

قال الدكتور محمود العدل ، رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد كان هدفه الأساسي هو الدخول إلي الـ 8 الكبار وهذا إنجاز كبير للمنتخب المصري..

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # الصدارة مطلب يا زمالك تشجيعًا ودعمًا لفريق الزمالك. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر..

وافقت المملكة العربية السعودية على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل 3 أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها..

وسط الإشكالات اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ يتهم رعاة لبنانيون ، الجيش الإسرائيلي ، باحتجاز أبقار تخصهم ، كانت تتنقل بحرية منذ عقود في مراعيها قرب الحدود بين البلدين..

صوّت البرلمان التونسي لصالح منح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي، حيث صادق البرلمان بالأغلبية على التعديل الحكومي الذي يشمل 11 وزيرًا.. من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن خطط لفرض حجر صحي فندقي للبريطانيين العائدين من 30 دولة شديدة الخطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا، ومشمولة بقرارات حظر السفر.. نقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى المستشفى بعد ساعات فقط من أدائه القسم وترؤسه افتتاح جلسات المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ..

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف. وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إن إدارته ستقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية..