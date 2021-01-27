نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب تنفذ دورات تدريبية داخل 8 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب)؛ فعاليات الدورات التدريبية المنفذة ضمن برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك داخل 8 محافظات شملت: الفيومبني سويفالمنياالاقصرالاسماعيليهشمال سيناءاسوانالوادي الجديد

تتضمن الدورات التدريبية عددًا من الموضوعات منها كيفية إقامة مشروع وإدارته، دراسة الجدوي، الجانب التسويقي للمشروع، علاوة على الخدمات المالية وغير المالية لإقامة المشروعات، والإجراءات القانونية المتبعة.

ويأتي تنفيذ برنامج "ابدأ مشروعك" في إطار دور الوزارة في المساهمة في مواجهة مشكلة البطالة من خلال توجيه الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

يعتمد البرنامج على خمسة محاور لمساعدة الشباب للوصول إلى فكرة مشروع هادف، وتشمل المحاور تنفيذ ندوة تعريفية عن خدمات الوزارة لتنمية المشروعات، وورش عمل، ومهارات إعادة اكتشاف قدرات الشباب المشارك، والتدريب على كيفية إعداد دراسات الجدوى، ونموذج العمل والحالة التسويقية، وكذا تنفيذ محاكاة للمشروع عن طريق تنفيذ محاكاة لعمليات البيع والشراء والتسويق لمنتج المشروع.