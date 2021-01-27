نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزارتي الثقافة والبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارتي وزارتي الثقافة والبيئة ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.