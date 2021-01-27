أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" بمحافظة الأقصر، والذى يستمر حتى 6 فبراير المقبل.

القاهرة

فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 اعتبارا من اليوم وحتى الأحد 14 فبراير المقبل، فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية.

القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 30 رحلة دولية لنقل 4639 راكبا، كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، بالإضافة إلى 6 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يعقد الاجتماع العاشر للجنة ممثلى السلطات المالية وسلطات الطيران المدنى فى الدول العربية بشأن "اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى المعدلة"، وذلك فى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية.

القاهرة

يستمع مجلس النواب لبيانى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك استكمالاً لقرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مدبولى والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة من "2018 – 2020" فى جلسات عامة متتالية.

القاهرة

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع نظيره الدنماركى "بطل العالم"، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

القاهرة

يلتقى منتخبا السويد وقطر ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال، على ملعب الصالة الغطاة باستاد القاهرة.

القاهرة

يلتقى منتخبا الكونغو الديموقراطية وتشيلى ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد.

القاهرة

يلتقى منتخبا تونس والنمسا ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد.

الجيزة

يلتقى منتخبا أنجولا والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

الجيزة

يلتقى منتخبا فرنسا والمجر ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

القاهرة

تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ورشة عمل متخصصة بعنوان "التربية الإعلامية: التحديات والآفاق"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر نظام الفيديو كونفرانس.