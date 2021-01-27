درجات الحرارة اليوم الاربعاء 27 يناير |تعرف على حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، جنوب سيناء، والرياح نشطة.

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كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، أما شمال الصعيد فيشهد طقس مائل للدفء بينما تكون والرياح معتدلة، وتكون حالة الطقس بجنوب الصعيد دافئة والرياح معتدلة.

مناطق محتملة لسقوط الأمطار اليوم الاربعاء

وأكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، فيما يكون بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية الاربعاء

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 25



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27