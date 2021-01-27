فيديو.. استخدام التقنيات الحديثة فى إعادة تدوير الطرق

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى فيديو بعنوان "إعادة تدوير الطرق"، ويستعرض الفيديو تقنيات حديثة لصيانة الطرق التى تحتاج الى صيانة والتى بدأت مصر فى التوسع فى استخدام تلك التقنيات.





ويأتى ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات.

وفى إطار تنفيذ ذلك، تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.