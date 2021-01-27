فيديو.. استخدام التقنيات الحديثة فى إعادة تدوير الطرق

ويأتى ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة والتى تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات.
وفى إطار تنفيذ ذلك، تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.
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