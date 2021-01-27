نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى الحدائق وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والبساتين والمنيب والخصوص المتجه لنفق السلام.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات عند مطلع كوبرى السيدة عائشة من منطقة مجرى العيون والمتجه للقلعة، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن منطقة الفردوس بمحور صلاح سالم بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، أما فيما يخص جميع الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.