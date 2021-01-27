يستقبل سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح اليوم، الأربعاء، بمقر الوزارة سوزانا تريستل، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبى لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك لعقد جلسة مباحثات حول سبل دعم مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وترى مصر ضرورة متابعة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على كامل أراضيه، الأمر الذي يقتضى من المجتمع الدولي أن يضع تصورًا واضحًا وخطة عمل محكمة وفقًا لإطار زمني من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. وزير الخارجية يلتقي الممثلة الخاصة الأوروبية لعملية السلام في الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.