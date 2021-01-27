سعر الدولار الآن مباشر في مصر وأسعار جميع العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - ارتفع سعر الدولار الآن في مصر اليوم، وذلك توافقاً مع مؤشرات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، حيث ارتفعت أسعار الدولار اليوم بمقدار قرشين بأكثر البنوك، وثلاثة قروش ببعضها خلال الأيام القليلة الماضية، وبهذا تعوض الورقة الخضراء بعضاً من خسائرها، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو ثماني قروش ونصف بداية من أول يناير وحتى يوم 11 من نفس الشهر، ثم عاود الصعود واستقر بعد ذلك.

سعر الدولار الآن في مصر اليوم 26 يناير

وكان في طليعة البنوك التي رفعت سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، بنك كريدي أجريكول والتجاري الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، بينما ارتفع قرش واحد في العربي الإفريقي، مع ثباته منذ أيام في بنك عودة.

وجاء سعر الدولار الآن في مصر بعد الزيادة الطفيفة في الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري وفق ما يلي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦٦٦٤ جنيه.

بيع ١٥٫٧٩٧ جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء 15.67 جنيه.

بيع 15.77 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء 15.68 جنية.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء 15.68 جنيه.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

شراء ١٥٫68 جنيه. بيع ١٥٫78 جنيه. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

شراء ١٥٫68 جنيه. بيع ١٥٫78 جنيه. بنك مصر إيران للتنمية

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

شراء ١٥٫68 جنيه. بيع ١٥٫78 جنيه. الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء 15.59 جنيه.

بيع 15.69 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر

شراء ١٥٫67 جنيه.

بيع ١٥٫77 جنيه.

شراء ١٥٫67 جنيه. بيع ١٥٫77 جنيه. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

شراء ١٥٫68 جنيه. بيع ١٥٫78 جنيه. سعر الدولار في بنك عودة

شراء ١٥٫62 جنيه.

بيع ١٥٫72 جنيه.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي ١٥٫٦٦٨٦ ١٥٫٧٩٤٨ العربي الإفريقي ١٥٫٦٥ ١٥٫75 بنك إسكندرية ١٥٫٦٧ ١٥٫٧٧ كريدي أجريكول ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ البنك التجارى الدولي CIB ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ المصرف المتحد ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٥٫٥٩ ١٥٫٦٩ بنك عودة ١٥٫٦٢ ١٥٫٧٢

أما أقل سعر لبيع الدولار فكان في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عند 15.69 جنيه للدولار، وأعلى سعر لشراء الدولار كان في بنك كريدي أجريكول عند 15.68 جنيه للدولار.

وحول أسعار العملات الأجنبية الأخرى “اليوم والدينار الكويتي والريال السعودي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وباقي العملات الأخرى، فقد جاءت أسعارها اليوم وفق مؤشرات البنك المركزي المصري على النحو التالي.

ومع ارتفاع أسعار الدولار في مصر الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب هي الأخرى تأثراً بالدولار الأمريكي، إلا أن سعر الذهب استقر اليوم مع استقرار أسعار العملة الخضراء مقابل الجنية.