توجيه الرئيس بتطوير السكة الحديد ومواجهة مصر مع الدنمارك.. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يطلب بدء خطة التحديث فورًا لمواجهة احتياجات التنمية الشاملة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالبدء فى التنفيذ الفورى لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى شدد على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسى لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية فى كافة المجالات على مستوى الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذاً فى الاعتبار التزايد المتوقع فى الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.

ولفت إلى أنه تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما فى ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية.

وفى تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعـدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية الاستثمار فى مختلف المجالات التنموية، والتى تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءًا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا إلى الخطوات التنفيذية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية »AMC MGC ،»وعددا من مسئولى الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الـوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل

وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذى خبرة عالمية فى هذا المجال.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن وزير الخارجية سامح شكرى قال أمس إن سياسة مصر الخارجية قائمة على تحقيق التوازن والاستراتيجية تحقيقا للمصالح العامة، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية ترفض التآمر والتدخل فى الشأن الداخلى للدول.

وأضاف شكرى، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطق 2018/2020" إن رؤية مصر فى علاقاتها الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن والبعد عن التآمر والتدخل فى الشأن الداخلى للدول والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومى المصرى.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ترسيخ دور الدولة المصرية وإقامة علاقات قائمة على التوازن والتعاون، مؤكدا أن برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2020" يأتى استكمالا لثورة 30 يونيو الهادفة إلى استقرار الدولة وإقامة علاقات متوازنة مع العالم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية قوله إن الـدولة المصرية حرصت على المشاركة فى كافة جولات التفاوض التى عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى الاتحاد الأفريقى، سـواء تلك التى عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الــوزارى أو القمة، وذلـك أمـالا فى التوصل إلى اتـفـاق قانونى ملزم حــول مــلء وتشغيل السد وبـالـتـوازى مـع هــذه الـجـهـود، حـرصـت الـدولـة المصرية طوال عام 2020 على بذل جهود حثيثة الطـالع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سـد النهضة مـع توضيح موقفها فى هـذا الملف والذى يقوم على أهمية استغلال مــوارد نهر النيل وفـق قواعد القانون الدولى وبما يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل وقد تجلت هذه الجهود فى القيام بزيارات عديدة إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية خلال شهرى مارس وأبريل 2020 حاملا رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول.

وأشار إلى أن مصر كثفت من تحركاتها فى إطار محيطها العربى حرصًا على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطًا بالتعنت الإثيوبى المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى كل من ٤ مارس و23 يونيو 2020 أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.

وقال إن دخول مصر فى التفاوض لا يعنى أننا نتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعى البعض للسيطرة عليه.

وفى ذات السياق، وتحت عنوان "النواب يفوض السيسى" ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن نواب البرلمان أكدوا ثقتهم العمياء فى تعامل القيادة السياسية والخارجية املصرية مع أزمة سد "النهضة الإثيوبى"، معلنين تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أنهم أعربوا عن رفضهم للتقارير المغلوطة التى تصدر عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه لا وصاية لأى دولة على مصر.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على إحالة بيان وزير الخارجية سامح شكرى إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس كل فى اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.

ونقلت الصحيفة عن المستشار جبالى قوله، عقب انتهاء وزير الخارجية من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس إنه على اللجنة متابعة ما تم تنفيذه من بيان الوزير سامح شكرى على أرض الواقع، مطالبًا اللجان بإعداد تقرير وتقديمه لمكتب المجلس.

وعرض وزير الخارجية أمام النواب ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 - 2020" ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء وجميع الوزراء ملا تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وعن مسابقة الأم المثالية، ذكرت "الأخبار" أن وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج أعلنت فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية للعام الحالى اعتبارا من اليوم وحت الأحد 14 فبراير المقبل فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن القباج أكدت أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

وتحت عنوان "الإفراج عن 3022 سجينا بمناسبة عيد الشرطة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزارة الداخلية قررت الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون بالعفو منهم 2904 بالعفو و118 "إفراج شرطى"، وذلك احتفالا بعيد الشرطة وتنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وفى الشأن الرياضى، وتحت عنوان "الليلة .. الفراعنة فى مواجهة عمالقة الدنمارك بمونديال اليد "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن منتخب مصر الوطنى لكرة اليد يخوض أصعب اختبار له فى المونديال، حيث يصطدم بعمالقة الدنمارك – أبطال العالم – على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى السادسة والنصف من مساء اليوم فى إطار مباريات دور الثمانية للمونديال الذى يسدل الستار على منافساته الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه سيشهد مباراة اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فضلا عن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد.

ولفتت إلى أن فريق الدنمارك يضم نخبة من فضل لاعبى العالم المحترفين فى الدوريات الفرنسية والإسبانية والألمانية ممن يتمتعون بالمهارات العالية والقوى الجسمانية، وإن كان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الإسبانى روبيرتو جارسيا باروندو يسعى لتحقيق مفاجأة.