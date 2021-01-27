عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتى تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقى بين محطتى "الزمالك" و"الكيت كات" بطول 929 متراً، وبذلك يكون قد تم تنفيذ الأعمال النفقية للجزء الأول 3A، والتى يبلغ طولها 4 كم.

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