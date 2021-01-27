لا تمت للواقع بصلة.. برلمانى: ملف حقوق الإنسان أصبح ذريعة للهجوم على مصر

جدة - نرمين السيد - رفض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، استغلال ملف حقوق الإنسان من آن لآخر من أجل الهجوم على مصر، قائلا: كل الادعاءات التى تسوقها أغلب المنظمات المشبوهة غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة.





وعبر النائب فى تصريحات له اليوم، عن استغرابه من بعض المطالب بالإفراج عن بعض السجناء، متسائلا: أليس فى ذلك خرق للقانون الذى يوجب بمعاقبة كل من يتجاوز فى حقه؟

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لا يوجد بها معتقلين سياسيين أو سجناء رأى، وجميع المحتجزين يخضعون لتحقيقات النيابة وهى سلطة مستقلة تقوم بدورها وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

وتابع زين الدين: لماذا لا تطالب هذه المنظمات إخلاء سبيل المتهمين باقتحام الكونجرس الأمريكى عقب الاعتراضات وأعمال العنف التى شهدتها بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة؟ مشيرا إلى أن هذه المنظمات تكيل بمكيالين لتحقيق مصالحها.

وقال محمد زين الدين فى رسالة موجهة لهذه المنظمات: لا تقتصروا ملف حقوق الإنسان فى الحديث عن أمور هى متحققة على أرض الواقع مثل حرية الرأى والتعبير، ولكن أنظروا إلى الإنجازات العظيمة التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات وتأثيرها على مصلحة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، متسائلا: أليست هذه من حقوق الإنسان أيضا؟"

وتابع عضو مجلس النواب: حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات فقط، وإنما تحسين مستوى المعيشة أيضا.