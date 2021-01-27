صور.. نقل البرلمان تشارك فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر المترو للكيت كات

جدة - نرمين السيد - شاركت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، ووكيلى اللجنة النائب وحيد قرر، والنائب محمود الضبع، وأعضاء اللجنة فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق العملاقة للكيت كات للخط الثالث لمترو الانفاق (العتبة / الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعه القاهرة).





جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل وزير، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعاصم الجزار وزير الإسكان.

وثمنت لجنة النقل والمواصلات جهود الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المشروعات القومي، مؤكدًا أنها بمثابة "نهضة حضارية لمصر" يقوم بها الرئيس السيسى فى مجال النقل والمواصلات، وبفضل تلك الجهود انتقلت مصر من المركز 118 فى مجال النقل والمواصلات، وإلى المركز 28 فى شبكات الطرق فى العالم.