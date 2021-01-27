اليوم.. رئيس الوزراء يشهد وصول ماكينة الحفر العميق محطة ”الكيت كات”

يشهد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وصول ماكينة الحفر العميق محطة «الكيت كات» للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وكان الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الملخص التنفيذي للمرحلة العاجلة من مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك في 14 محافظة، بواقع 165082 وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن مشروع «سكن كل المصريين»، تضم 109269 وحدة إسكان لمحدودي الدخل، و37043 وحدة إسكان متوسط، و18770 وحدة إسكان فوق متوسط، كما تمت الإشارة إلى موقف الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المدرجة بالمرحلة العاجلة.