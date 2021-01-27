سفير مصر لدى كندا يلتقي سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، يوم ٢٦ يناير الجاري عبر الفيديوكونفرانس، مع "جاكلين أونيل" سفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

هذا، وقد تضمن اللقاء بحث نتائج مشاركة السفيرة الكندية في اجتماع المجلس الاستشاري الدولي لمنتدى أسوان الذي استضافته وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٢٦ يناير الجاري، والاستعدادات الخاصة بمشاركة كندا في النسخة الثانية لمنتدى أسوان.

وفي تصريح للسفير أبو زيد، أعرب عن تطلعه لمشاركة كندية رفيعة المستوى في فعاليات النسخة الثانية للمنتدى هذا العام، لاسيما على ضوء وضعية كندا كشريك استراتيجي للمنتدى، وتطابق أولويات وأهداف المنتدى مع أولويات السياسة الخارجية الكندية الداعمة لبرامج حفظ وبناء السلام في أفريقيا، وتمكين المرأة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير المصرى، بأن اللقاء تناول مستقبل التعاون بين كندا ومصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة والسلم والأمن، بالإضافة إلى التعاون في إطار لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة.