رئيس الوزراء: غدااجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون غدا الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021".

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