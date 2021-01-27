غدا.. أجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم إصدار قرار بأن يكون غدا الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021.

وهنأ مدبولي، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.