الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا والرياح نشطة.
ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.
ويكون الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة في الجنوب ونشطة في الشمال.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 19 للكبرى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 6، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9.
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