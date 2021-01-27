منتخبا البرازيل والبرتغال يغادران القاهرة اليوم عقب المشاركة في مونديال اليد

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخبا البرازيل والبرتغال، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات بعثتي منتخبي البرازيل والبرتغال وعددهم نحو 45 شخصا، من قبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة، وتقديم جميع التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم، بعد وداع البطولة. وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم جميع التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة. وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل، مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، وأيضا فرقا من العلاقات العامة والدعاية والإعلام بمصر للطيران لإنهاء إجراءات المنتخبات المغادرة والقادمة إلى القاهرة.

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