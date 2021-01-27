التعليم تحسم الجدل.. امتحانات منتصف العام بعد انتهاء الإجازة

قالت نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حسم بالفعل توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضافت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن الامتحانات تم تحديدها 20 فبراير المقبل .

وأشارت إلى أن الوزير حرص على توجيه رسالة للطلاب بالمذاكرة والاهتمام بها، وأنه لا صحة لمسأله تأجيل الامتحانات .

وتابعت أن منصات التعليم والقنوات التعليمية مستمرة فى عمل المراجعات، مؤكدة أن هناك تواصل بين الطلاب و المدرسة لانها تعتبر أطول إجازة نصف عام وزارة التربية والتعليم وصلت لأكثر من شهر .