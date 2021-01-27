الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق المصرية المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، تزمنًا مع ضعف الطلب والعرض على السواء، الأمر الذي يرجع إلى العديد من الأسباب منها العمل في المطاعم المختلفة بنصف الطاقة لينخفض معدل إستقبال المواطنين ومنها قلة الكمية التي يقتنيها صاحب المطعم، وغيرها من العوامل التي أثرت على السوق المصري على رأسها أزمة تفشي فيروس كورونا.
أسعار الخضروات اليوم
شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق، بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.
سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
بلغ سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
وبلغ سعر التين البرشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الجوافة إلى 6 جنيهات حتى 8 جنيهات في السوق المصري.
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