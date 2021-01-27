أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-1-2021، استقرت الأسعار في الأسواق المصرية المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، تزمنًا مع ضعف الطلب والعرض على السواء، الأمر الذي يرجع إلى العديد من الأسباب منها العمل في المطاعم المختلفة بنصف الطاقة لينخفض معدل إستقبال المواطنين ومنها قلة الكمية التي يقتنيها صاحب المطعم، وغيرها من العوامل التي أثرت على السوق المصري على رأسها أزمة تفشي فيروس كورونا.

دوت الخليج يحرص على تقديم متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم المتداولة في الأسواق للقراء بشكل يومي، لمساعدة ربة المنزل على مواجهة ظاهرة جشع التجار التي انتشرت بشكل واسع في الأسواق.

أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق، بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات. سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات. أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم