صدام مصر والدنمارك في مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوت الخليج يقدم لقرائه خدمة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة، حيث تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 27 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الانجليزي وكأس إيطاليا، ومن جه أخرى، تقام مباريات ربع النهائي اليوم في بطولة العالم لليد. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4 إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10 مواعيد مباريات كأس إيطاليا أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء كاس العالم لليد : مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء تقام مباريات ربع النهائي اليوم الأربعاء كالتالي: مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء وتذاع مباريات بطولة العالم لليد علي قنوات أون تايم سبورت . ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر يوم الجمعة الموافق ٢٩ يناير .

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