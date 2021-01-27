ساسي يشكو الزمالك للفيفا

اتخذ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك قرارا بشكوى القلعة البيضاء، وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة لكي يتمكن من المطالبة بها رسميا عقب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالى.

انتهاء عقد ساسي

جدير بالذكر ان عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع حاليا لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولى علي ان ينضم رسميا مجانا عقب نهاية الموسم مع الزمالك.

وقال مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن قيام الأخير بشكوى نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وكذلك مستحقات الموسم الحالي والتي لم يحصل خلالها اللاعب علي مقدم العقد او أي مستحقات له.

وأضاف المصدر ان ساسي استقر علي عدم التجديد للزمالك رغم انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ولهذا فانه بدأ اتخاذ خطوات جدية لتأمين الحصول علي مستحقاته المتأخرة قبل الرحيل خوفا من عدم تسلمه مستحقاته في حالة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك قد نفى ما تردد عبر بعض المواقع الاليكترونية بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخري مع نادي سانت ايتيان الفرنسى لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق .

وقال المستشار هشام ابراهيم أن باب المفاوضات مع سانت ايتيان الفرنسى بشأن بيع مصطفى محمد اغلق تماما .

وشدد على أن إدارة الزمالك لا تمانع فى احتراف مصطفى محمد بأى ناد آخر وفقا للعرض المالى المقدم وبما يليق بمكانة وتاريخ الزمالك و بإمكانيات مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك.

وخاض الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

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وأدى الثنائي حصة تدريبية بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية، تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.

الزمالك يطالب بحكام دوليين

أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.

ويؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.

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من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.

وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.