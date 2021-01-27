تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-1-2021

الذهب- ارشيفية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-1-2021، بقيمة 3 جنيهات مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما شهدت حالة من الاستقرار على مدار الفترة الماضية، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 809 جنيها للجرام، بعد أن سجل 812 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 693 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 924 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 809 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6472 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1847 دولار.
يؤثر سعر الذهب العالمي على أسعار الذهب في مصر بشكل كبير، فضلًا عن العديد من المتغيرات التي من شأنها خفض أو رفع الأسعار منها إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر ومن محافظة إلى آخرى.
مشروع دمغ الذهب بالليزر
وعلى جانب آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين في تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر بشكل تجريبي للحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، والتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات حرصا على حقوق المستهلك حيث وصلت الأجهزة الخاصة بالمشروع من دولة ألمانيا وجارى التنسيق للإفراج الجمركي لتبدأ تنفيذ المشروع من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة.
الجدير بالذكر، أن مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين اتفقت مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وتم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على مدى كافة آليات تنفيذ المشروع، كما ستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإليكتروني للمشروع خاصة وأن كل قطة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية.
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