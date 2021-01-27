تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-1-2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-1-2021، بقيمة 3 جنيهات مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما شهدت حالة من الاستقرار على مدار الفترة الماضية، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 809 جنيها للجرام، بعد أن سجل 812 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حيث نحرص على تقديم خدمة تطورات أسعار المعدن النفيس في سوق الصاغة بشكل يومي للقارىء.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 693 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 924 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 809 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6472 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1847 دولار.