الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود للدراويش

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، علي إعارة محمد محمود لاعب وسط الفريق للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد المفاوضات التى تمت على مدار اليومين الماضيين بين الأهلي والإسماعيلي.

وجاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها نجما الإسماعيلي السابق على أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الأهلي أمس الأول ، الأثنين، للتحدث مع مسئولو القلعة الحمراء بشأن إتمام أكثر من صفقة ، وتحدث أبوجريشة وسليمان مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات حول إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق ، وحدد مسئولو الأسماعيلي الرباعي ، مروان محسن ، ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد وحيد للتعاقد مع بعضهم.

وتأكد مسئولو الإسماعيلي أن محمد محمود سيعود للملاعب منتصف مارس المقبل حيث يؤدي حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الركبة التى أجراها قبل عدة أشهر وبإمكان الدراويش الإستفادة منه في الفترة المتبقية من الموسم الجاري ، فيما مازالت محاولات الأسماعيلي مُستمرة لإقناع لاعبين أخرين بالإنتقال للدراويش خاصة وأن محمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ أبوجريشة أنه لا يُمانع في إنتقال أي لاعب من الأهلي للأسماعيلي طالما نجح الأخير في إقناعه بإرتداء قميص الأسماعيلي.

ومن جهة آخري استقرت اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم على مواعد انتهاء منافسات الموسم الجارى للدورى المصرى، كما حددت موعد انطلاق الموسم الجديد.

وأخطرت اللجنة الأندية بانتهاء الدورى الحالى 30 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد فى الأسبوع الأول من أكتوبر أو منتصف الشهر على أقصى تقدير.

وبحسب المواعيد التى أعلنها الاتحاد تحصل الأندية على فترة راحة لمدة أسبوعين على الأكثر بين الموسم الحالى والموسم المقبل.

وأكد اتحاد الكرة أنه كان يرغب فى إنهاء المسابقة فى يوليو المقبل، إلا أن إقامة 4 مباريات فى يوم واحد بحد أقصى بسبب الفار، يجبر الجبلاية على إنهاء الدورى فى سبتمبر.

