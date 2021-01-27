بالصور.. لجنة النقل تشارك فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الانفاق لإستكمال الخط الثالث للمترو

علاء عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات وبفضل جهودة وصلنا للمركز ٢٨ عالميا

شاركت لجنة اللنقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات وكيلي اللجنه النائب وحيد قرر ، والنائب محمود الضبع ، واعضاء اللجنة النائب محمد السيد ،والنائب رزق ضيف الله ، والنائب حازم عويان ، فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق العملاقة للكيت كات للخط الثالث لمترو الانفاق ( العتبة / الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعه القاهرة )

وبحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل وزير ، ومحمد شاكر وزير الكهرباء ، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد راشد محافظ الجيزة ، وعاصم الجزار وزير الإسكان

وتثمنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد جهود الدوله المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى المشروعات القومية ، مؤكدا انها بمثابة "نهضة حضارية لمصر" يقوم بها الرئيس السيسي فى مجال النقل والمواصلات وبفضل جهود الرئيس السيسي والوزير الفريق كامل الوزير مصر إنتقلت من المركز ال "118" فى مجال النقل والمواصلات إلى المركز 28 فى شبكات الطرق فى العالم .

ووجهت اللجنة الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات للجهود الطبيرة التى يبذلها فى الوزارة وجميع رؤساء القطاعات بوزارة النقل والمواصلات لافتا اننا نشهد تحول كبير في مجال النقل والمواصلات بفضل القيادة الحكيمة للدوله المصرية وحرصها على توفير حياه افضل للمواطنين وتوفير سبل نقل مريحة لهم.

يذكر أن الخط الثالث يمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتي محور روض الفرج شمال إمبابة ثم يعبر الطريق الدائري حتي سكك حديد إيتاي البارود ثم يتجه جنوباً حتي جامعـة القاهرة عبوراً بشارع جامعة الدول العربية و بولاق الدكرور للربط مع الخط الثانـي عند محطـة جامعـة القاهـرة .

و يبلغ إجمالي طول هذه المرحلة حوالي 17.7كم وإجمالي عدد ( 15 ) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة علي ثلاثة أجزاء .