موسيماني يغلق الملف المحلي ويطالب اللاعبين بالتركيز في مونديال الأندية

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غلق التركيز حول منافسات بطولة الدوري عقب انتهاء مباراة بيراميدز أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وطلب موسيماني من اللاعبين التركيز في بطولة العالم للأندية والمقرر لها أن تنطلق يوم 4 من الشهر المقبل.

وشدد الجهاز الفني على لاعبيه بأهمية نسيان نتيجة مباراة أمس أمام بيراميدز نهائيًا، بكل أحداثها، والتركيز على كأس العالم للأندية، ومواجهات الفريق المرتقبة في المونديال وتحديدًا في المواجهة الأولى أمام فريق الدحيل القطري، المقررة في الرابع من فبراير المقبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة سلبية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

والجدير بالذكر، أن االنادي الأهلي تعادل مساء أمس أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.