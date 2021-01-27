موعد صلاة جنازة والد الفنان تامر شلتوت

أعلن الفنان والمذيع تامر شلتوت خبر وفاة الده منذ قليل، موضحًا أن صلاة الجنازة ستكون بعد ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدنية 6 أكتوبر، مطالبًا من الجميع الدعاء له بالمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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تامر شلتوت: العزاء في المقابر ولا عزاء بالمنزل

وأكد شلتوت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن عزاء والده الدكتور محمد شلتوت، سيكون في مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر، حيث لا يوجد عزاء بالمنزل.

ونشر صورة تجمعه مع والده وعلق عليها بالدعاء، قائلًا:"اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ..إنا لله وإنا إليه راجعون...برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".

تامر شلتوت يطلب من الجمهور الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

وكان شلتوت أعلن يوم الجمعة الماضية الموافق 22 يناير الجاري، تعرض والده لأزمة صحية منذ شهر دون أن يكشف تفاصيل مرضه مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء، كتب قائلًا:"انا والدي تعبان جدا و بقاله شهر في العناية المركزة..و حالته النهارده صعبه جدا..أرجو من حضراتكم الدعاء له..الدعاء يغير القدر".

تامر شلتوت يفقد والده وشقيقه في عام واحد

وأعاد بعدها بيومين بنشر رجاء لله عز وجل وتوسل له بشفاء والده وقال:"يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير علي كل شئ والدي بين يديك..اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير..أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر..يا رب".

يذكر أن تامر شلتوت تعرض لصدمة كبيرة برحيل شقيقه عمرو شلتوت مايو الماضي اثر حادث سيارة.

وأعرب وقتها شلتوت عن حزنه العميق لفقدان شقيقه الذي كان يعتبره ابنه وسنده بالحياة.