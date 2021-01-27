الزمالك يجتمع بأيمن حفني بعد بيانه المؤثر

يتواجد أيمن حفني لاعب وسط الزمالك السابق فى نادى الزمالك عصر اليوم الأربعاء فى جلسة تشهد حضور عبد الحليم على مدير الكرة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى لبحث عودة حفنى إلى الزمالك مرة أخرى وعرض كل التفاصيل الخاصة بعودته.

ترحيب من اللجنة

وترحب اللجنة بعودة ايمن حفنى، وسيطلب اللاعب التواجد حتى لو كان خارج القائمة بشكل مستمر والتدرب منفردا حال رغبة الجهاز الفنى فى تواجده لكنه طلب أن يتم قيده على أقل تقدير لتمسكه بالاعتزال بقميص الزمالك.

بيان حفني

ونشر ايمن حفنى بيانا على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه العودة لنادي الزمالك وإنهاء مسيرته الكروية في النادي، وجاء نص البيان الذى نشر على صفحة أيمن حفني كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

وأضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

واختتم بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".

موافقة من مجلس النادي

وقال اللواء عماد عبد العزيز، رئيس النادي إن أيمن حفني لاعب محترم ولابد من تكريمه بسبب انتمائه للزمالك، ورغبته في أن تكون نهايته واعتزاله بقميص الزمالك.

وأيده المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة والذي أكد أنه لا بد من تكريم أيمن حفنى بأى شكل يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة، فيما أوضح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية أنه لاعب محترم ونموذج ويجب تكريمه.

وأضاف الدكتور حسين السمرى أن بيان أيمن حفني مؤثر للغاية لأنه جاء من لاعب مخلص منتمى وكبير مثل أيمن حفنى، وهو لاعب غير محظوظ ونتمنى إيجاد حل لتكريمه. واختتم اللواء عصام العنتبلي، عضو اللجنة، أنه يتمنى ضمه حتى لو لعب دقائق قليلة.