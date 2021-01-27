جلسات استدعاء الوزراء.. ننشر جدول جلسات البرلمان الأسبوع المقبل

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يحضر وزيرا البترول والرى الأحد المقبل، ويوم الاثنين وزيرا المالية والتضامن.
وننشر جدول جلسات مجلس النواب:
ويستكمل يوم الثلاثاء جلساته بحضور وزيرى العدل والتجارة ويوم الأربعاء بوزيرى الكهرباء والإسكان، فيما تختم الجلسات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالحضور يوم الخميس، والتى يسبقها وزير السياحة والآثار.
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