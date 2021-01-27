بدء جلسة النواب للاستماع لوزيرتى الثقافة والبيئة

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتى من المقرر أن تشهد إلقاء بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.





على جانب آخر، يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل، للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.

و‏تشهد جلسة الأحد المقبل إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وتشهد جلسات يوم الإثنين المقبل إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.