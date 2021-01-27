مقر جديد للجنة التوفيق فى المنازعات السابعة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ونص قرار وزير العدل رقم 247 لسنة 2021، على أن يكون مقر لجنة التوفيق فى المنازعات السابعة لمحافظة الإسكندرية، فى مبنى البوابة الإلكترونية، خلف 288 شارع زكى رجب بسموحة، أمام شركة تاون جاز، بدلا من مقرها الحالى.

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